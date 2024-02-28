Михаил Кукушкин вышел во второй раунд "Челленджера" в Испании

В испанском Тенерифе проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин (№165 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Ветеран казахстанского тенниса обыграл итальянца Франко Агаменоне (№200 АТР) со счетом 7:6 (7:3), 6:3. Игра продлилась 1 час и 58 минут. За это время Михаил выполнил две подачи навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

Во втором круге Кукушкин сыграет с Димитаром Кузмановым (Болгария, №231 АТР).

Ранее представитель Казахстана Александр Шевченко (№47 ATP) провел матч первого круга в одиночном разряде против четвертой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.