Денис Евсеев не смог преодолеть квалификацию турнира в Барселоне

В Барселоне стартовал турнир АТР-500 (грунт). Представитель Казахстана Денис Евсеев провел матч второго круга в отборочном раунде, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

В матче за выход в основную сетку турнира Денис Евсеев проиграл аргентинцу Диего Шварцману (№142 АТР) со счетом 2:6, 0:6.

В первом отборочном раунде квалификации Евсеев обыграл немецкого теннисиста Бенджамина Хассана (№152 АТР) со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Ранее казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева выиграла первый титул во взрослом туре.