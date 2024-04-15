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Денис Евсеев не смог преодолеть квалификацию турнира в Барселоне
Фото: KTF
В Барселоне стартовал турнир АТР-500 (грунт). Представитель Казахстана Денис Евсеев провел матч второго круга в отборочном раунде, сообщает Zakon.kz.
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В матче за выход в основную сетку турнира Денис Евсеев проиграл аргентинцу Диего Шварцману (№142 АТР) со счетом 2:6, 0:6.
В первом отборочном раунде квалификации Евсеев обыграл немецкого теннисиста Бенджамина Хассана (№152 АТР) со счетом 6:2, 3:6, 6:3.
Ранее казахстанская теннисистка Соня Жиенбаева выиграла первый титул во взрослом туре.
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