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Рафаэль Надаль: Завтра я выйду на корт

Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне Фото: АТР
Титулованный испанский теннисист Рафаэль Надаль подтвердил, что выступит на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания), который проходит с 15 по 21 апреля, сообщает Zakon.kz.

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Из-за травмы участие бывшего лидера мирового рейтинга на грунтовых кортах Барселоны было под вопросом. 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" признался, что откладывал принятие решения на последнюю минуту.

"Я приехал сюда и отложил принятие решения на последнюю минуту, потому что не знал, смогу ли сыграть. Завтра я выйду на корт. Для меня возможность сыграть в Барселоне – это подарок. Я воспринимаю этот год как последний в карьере и намерен наслаждаться каждым моментом", – сказал Надаль на пресс-конференции.

В матче первого круга турнира в Барселоне Рафаэлю Надалю предстоит встретиться с представителем Италии Флавио Коболли (№62 ATP). Игра состоится 16 апреля.

Рафа побеждал в Барселоне рекордные 12 раз. Последние два года триумфатором BARCELONA OPEN был другой испанский игрок Карлос Алькарас, который перед самым стартом снялся с домашних соревнований. Официальной причины, по которой Алькарас пропустит турнир в Барселоне, озвучено не было. По информации испанских СМИ, Карлос отказался от защиты титула не из-за медицинских показаний.

Ранее Рафаэль Надаль провел первую тренировку на кортах Барселоны.

Пахита Амири
Рафаэль Надаль
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