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Надаль проиграл Боржешу в финале турнира в Бостаде

Надаль проиграл Боржешу в финале турнира в Бостаде Фото: Х/Roland-Garros
Испанский теннисист, 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль 21 июля не сумел одержать победу на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция), сообщает Zakon.kz.

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В финале он уступил португальцу Нуну Боржешу, занимающему 51-е место в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Надаль не сделал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Боржеш, в свою очередь, отметился двумя подачами навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12.

Для 27-летнего Нуну Боржеша этот титул стал первым в его карьере. Рафаэль Надаль, находящийся на 261-й строчке мирового рейтинга, впервые с июня 2022 года вышел в финал турнира ATP. 

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира Каспер Рууд снялись с полуфинала парного разряда на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция).

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Надаль и Рууд снялись с полуфинала парного разряда на турнире в Бостаде

Диана Абдуллаева
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