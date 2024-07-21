Надаль проиграл Боржешу в финале турнира в Бостаде

Испанский теннисист, 22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Рафаэль Надаль 21 июля не сумел одержать победу на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция), сообщает Zakon.kz.

"СӘЛЕМ БОНУС" от букмекера №1 в Казахстане Olimpbet – это бездепозитный бонус за регистрацию в размере от 500 до 20 тыс. тенге для всех новых игроков!



В финале он уступил португальцу Нуну Боржешу, занимающему 51-е место в мировом рейтинге, со счетом 3:6, 2:6.



Матч продолжался 1 час и 28 минут. За это время Надаль не сделал ни одного эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Боржеш, в свою очередь, отметился двумя подачами навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12.

Для 27-летнего Нуну Боржеша этот титул стал первым в его карьере. Рафаэль Надаль, находящийся на 261-й строчке мирового рейтинга, впервые с июня 2022 года вышел в финал турнира ATP.

Ранее сообщалось, что Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира Каспер Рууд снялись с полуфинала парного разряда на грунтовом турнире ATP-250 в Бостаде (Швеция).

