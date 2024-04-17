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Экс-первая ракетка мира сенсационно проиграла на старте турнира во Франции

Наоми Осака в стартовой игре уступила итальянской спортсменке Мартине Тревизан Фото: Коринн Дюбрей / FFT
В Руане (Франция) проходит грунтовый турнир категории WTA-250. Бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака (№192 WTA) в стартовой игре уступила итальянской спортсменке Мартине Тревизан (№78 WTA). Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу представительницы Италии. Это была первая очная игра теннисисток.

Продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. Тревизан в этой встрече трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Осаки пять эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из восьми.

В следующем раунде соревнований в Руане Мартина Тревизан встретится с 32-й ракеткой мира украинской теннисисткой Ангелиной Калининой. Турнир во Франции завершится 21 апреля.

Не смогла преодолеть первый раунд еще одна теннисистка из Японии. Нао Хибино (№85 WTA) потерпела поражение от румынки Елены-Габриэлы Русе (№83 WTA).

Ранее Наоми Осака и Нао Хабино в составе сборной Японии разгромили команду Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг и вышли в финальную часть турнира.

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