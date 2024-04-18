Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев покидает "Челленджер" в Мексике

В Акапулько (Мексика) проходит турнир серии АТР Challenger. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№189 АТР) провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец проиграл австралийцу Тристану Скулкейту (№150 АТР) со счетом 7:5, 3:6, 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 36 минут. За это время Бейбит два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.

На прошлой неделе Бейбит Жукаев принял участие в другом "Челленджере" в Мексике, где добрался до 1/4 финала.