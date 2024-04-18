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Елена Рыбакина: После первого сета я утратила энергию

Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы над россиянкой Вероникой Кудерметовой (№19 WTA) в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

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Первая ракетка Казахстана призналась, что еще не привыкла к грунтовому покрытию в Штутгарте.

"У меня было много взлетов и падений по ходу этого матча. Вероника играла очень хорошо. Это мой первый матч на грунте, поэтому я все еще привыкаю к покрытию. После первого сета я утратила энергию, и вернуться было непросто. Но я рада, что смогла победить. У меня есть мое оружие – подача. Я знаю, что за счет подачи могу выбраться из трудных ситуаций. Это получается не всегда, но в этом моя сила. Корт в Штутгарте довольно медленный, поэтому матчи проходят долго. Но это хорошая подготовка перед большими турнирами, которые ожидают нас впереди. У нас довольно короткий грунтовый сезон, но я думаю, что показала неплохие результаты на этом покрытии в прошлом году. Конечно, я предпочитаю более быстрые корты, но рада иметь возможность играть на любых кортах", – сказала Рыбакина после матча.

Сильнейшая теннисистка Казахстана в трех партиях обыграла Веронику Кудерметову со счетом 7:6, 1:6, 6:4.

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