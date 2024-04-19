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Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Елена Рыбакина на турнире WTA-500 в Штутгарте Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Штутгарте (Германия) проходит грунтовый турнир категории WTA-500. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина провела матч третьего круга (1/4 финала) против итальянки Ясмине Паолини, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина одержала победу над 14-й ракеткой мира со счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Рыбакина в этой встрече 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Паолини 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В полуфинале соревнований в Штутгарте Рыбакина встретится с победительницей противостояния Ига Швёнтек (Польша) – Эмма Радукану (Великобритания). 

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Германии.

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