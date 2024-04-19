Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
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Елена Рыбакина одержала победу над 14-й ракеткой мира со счетом 6:3, 5:7, 6:3.
Продолжительность матча составила 2 часа 8 минут. Рыбакина в этой встрече 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Паолини 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
.@lenarybakina! 🎯#porschetennis #PTGP24 pic.twitter.com/86W2c6NzWt— Porsche Tennis (@PorscheTennis) April 19, 2024
В полуфинале соревнований в Штутгарте Рыбакина встретится с победительницей противостояния Ига Швёнтек (Польша) – Эмма Радукану (Великобритания).
Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Германии.