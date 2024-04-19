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Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Германии

Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Германии Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В третьем круге (1/4 финала) наша теннисистка обыграла итальянку Ясмине Паолини (№14 WTA). Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Елена Рыбакина одержала победу над Ясмине Паолини со счетом 6:3, 5:7, 6:3. В очном противостоянии казахстанка восстановила равновесие – 2:2. 

В полуфинале соревнований в Штутгарте Рыбакина встретится с победительницей противостояния Ига Швёнтек (Польша) – Эмма Радукану (Великобритания). 

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной во втором круге турнира в Германии.

Пахита Амири
Рыбакина Елена 2024 год
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