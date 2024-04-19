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Елена Рыбакина: Я могла закончить матч раньше

Елена Рыбакина прокомментировала победу над итальянкой Ясмине Паолини Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Сильнейшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над итальянкой Ясмине Паолини в четвертьфинале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 5:7, 6:3 в пользу Рыбакиной. Эта победа стала для Елены 12-й в нынешнем сезоне на турнирах WTA-500. Таким образом, первая ракетка Казахстана сравнялась с россиянкой Дарьей Касаткиной по этому показателю. Спортсменки являются лидерами по количеству побед на турнирах WTA-500 в сезоне-2024.

"У меня были шансы во втором сете, я могла закончить матч раньше. Но это хорошая практика перед будущими соревнованиями. Я чувствую себя все лучше и лучше на корте. Конечно, я хочу выиграть каждый турнир, в котором выступаю. Последние два года здесь, в Штутгарте, у меня получались не самыми успешными. В этом сезоне все гораздо лучше. Я довольна результатом и хочу продолжать идти вперед. Огромное спасибо всем за поддержку. Это действительно много значит. Это дает мне энергию, чтобы двигаться вперед", – сказала Рыбакина после матча.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Германии.

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Видеообзор победного матча Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Германии

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