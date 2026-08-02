Жибек Куламбаева забрала трофей престижного турнира в Испании

Казахстанская теннисистка Жибек Куламбаева победила в престижном турнире серии ITF World Tennis Tour W100 в Испании в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, в финальном матче Жибек в дуэте с чешкой Анной Шишковой в двух сетах обошла шведско-чешский дуэт Доминика Салкова / Лиза Заар.

Встреча за главный приз шла 1 час 34 минуты . Казахстанско-чешская пара, посеянная на турнире под вторым номером, уверенно забрала стартовую партию, а во втором сете окончательно сломила соперниц.

Итоговый счет – 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Куламбаевой и Шишковой.

Этот грунтовый турнир W100 Gran Canaria-Maspalomas проходил в испанском Маспаломасе, а его общий призовой фонд составил 100 тысяч долларов (47 млн тенге).

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