Казахстанский теннисист Амир Омарханов вышел в полуфинал турнира в Китае

Фото: Андрей Ударцев, ФТК

Первая ракетка Казахстана до 18 лет и 15-й номер мирового юниорского рейтинга Амир Омарханов вышел в полуфинал турнира серии ITF Juniors J300 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

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