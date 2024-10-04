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Казахстанский теннисист Амир Омарханов вышел в полуфинал турнира в Китае

Казахстанский теннисист Амир Омарханов вышел в полуфинал турнира в Китае Фото: Андрей Ударцев, ФТК
Первая ракетка Казахстана до 18 лет и 15-й номер мирового юниорского рейтинга Амир Омарханов вышел в полуфинал турнира серии ITF Juniors J300 в Пекине, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец в 1/4 финала одержал уверенную победу над представителем китайского Тайбея Куан-Чоу Ченом (79 ITF Juniors) со счетом 6:3, 6:2.

В полуфинале Амир сыграет против серба Ожена Милича (56 ITF Juniors).

Ранее Амир в третьем круге одержал волевую победу над представителем Кореи Донюнг Хваном (133 ITF Juniors) со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3.

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