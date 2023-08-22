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Казахстанский теннисист Амир Омарханов выиграл престижный турнир в Египте

Казахстанский теннисист Амир Омарханов выиграл престижный турнир в Египте Фото: ktf.kz
В египетском городе Дакахлия завершился престижный юниорский турнир серии ITF Juniors J100 Dakahlia. 15-летний казахстанец Амир Омарханов стал триумфатором этих соревнований, сообщает Zakon.kz.

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В финале казахстанец одержал волевую победу над россиянином Артемом Богомоловым со счетом 5:7, 6:1, 7:5. До финального матча Амир не отдал соперникам ни одного сета.

Благодаря победе в Египте в обновленном юниорском рейтинге ITF казахстанец взлетел на 66 позиций и теперь занимает 198 место.

Воспитанник карагандинской школы тенниса продолжает играть серию турниров в Египте. На соревнованиях J 100 в Каире он успешно преодолел барьер первого раунда, уверенно обыграв местного спортсмена со счетом 6:3, 6:2.

Ранее определились соперники казахстанских теннисистов по квалификации Открытого чемпионата США. 

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