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Юный казахстанский теннисист Амир Омарханов впервые сыграет в квалификации турнира серии "Мастерс"

Амир Омарханов впервые сыграет в квалификации турнира серии Мастерс Фото: KTF
В Мадриде (Испания) с квалификационного раунда стартовал грунтовый турнир серии "Мастерс". 16-летний казахстанский теннисист Амир Омарханов получил от организаторов уйлд-кард (WC) для участия в отборочной стадии, сообщает Zakon.kz.

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Амир Омарханов впервые примет участие во взрослом профессиональном туре. В дебютном матче на уровне АТР казахстанец встретится с грозным соперником, хозяином корта Роберто Баутиста-Агутом (№86 АТР). На счету 36-летнего испанского игрока 11 титулов АТР (9 в одиночном разряде).

Игра между Омархановым и Агутом начнется ориентировочно в 16:10 по времени Астаны. В случае успеха во втором раунде наш юный теннисист проведет матч с аргентинцем Диего Шварцманом (№142 АТР) или испанцем Альберто Рамосом-Виньоласом (№105 АТР).

В юниорском рейтинге ITF Амир занимает 13-е место. На Australian Open 2024 среди юниоров Омарханов дошел до четвертьфинала одиночного разряда.

Также в квалификации "Мастерса" в Мадриде примет участие ветеран казахстанского тенниса Михаил Кукушкин (№129 АТР). В первом круге он сыграет с аргентинцем Федерико Корией (№89 АТР), которого он уже дважды обыгрывал в очном противостоянии.

Ранее определилась первая оппонентка Путинцевой на "Мастерсе" в Мадриде, а Рыбакина узнала потенциальных соперниц.

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