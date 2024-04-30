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Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал "тысячника" в Мадриде

Александр Бублик провел матч четвертого круга в одиночном разряде Фото: АТР
В Мадриде (Испания) проходит грунтовый турнир серии "Мастерс". Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№18 АТР) провел матч четвертого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в 1/4 финала казахстанский теннисист потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева (№4 АТР) со счетом 6:7, 4:6. Счет личных встреч 6:0 в пользу Медведева. 

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. На счету Бублика два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех (50%).

Ранее в третьем круге "тысячника" в Мадриде Александр Бублик обыграл американца Бена Шелтона (№20 АТР). 

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