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Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал "тысячника" в Мадриде
Фото: АТР
В Мадриде (Испания) проходит грунтовый турнир серии "Мастерс". Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (№18 АТР) провел матч четвертого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.
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В игре за выход в 1/4 финала казахстанский теннисист потерпел поражение от россиянина Даниила Медведева (№4 АТР) со счетом 6:7, 4:6. Счет личных встреч 6:0 в пользу Медведева.
Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. На счету Бублика два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех (50%).
Medvedev GOLD 👏@DaniilMedwed | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/w11R4abZao— ATP Tour (@atptour) April 30, 2024
Ранее в третьем круге "тысячника" в Мадриде Александр Бублик обыграл американца Бена Шелтона (№20 АТР).
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