Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг полностью пройдет в формате плей-офф: групповой этап отменен
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Уже в этом году финальная стадия в Севилье пройдет в новом формате. Жеребьевка состоится 30 апреля.
В первом круге сыграют четыре пары команд, а еще четыре сеяные сборные начнут с 1/4 финала.
В этот раз соревнования пройдут на неделю позже по сравнению с прошлыми сезонами из-за удлинившегося календаря WTA. Таким образом, Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса пройдут почти одновременно: женский турнир запланирован 12-20 ноября, мужской – 19-24 ноября.
Ранее женская сборная Казахстана не смогла пройти квалификацию Кубка Билли Джин Кинг.