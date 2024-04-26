Финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг полностью пройдет в формате плей-офф: групповой этап отменен

Организаторы Кубка Билли Джин Кинг сменили формат проведения финального турнира. Начиная с 2024 года вместо группового этапа сразу состоятся матчи на вылет, сообщает Zakon.kz.

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Уже в этом году финальная стадия в Севилье пройдет в новом формате. Жеребьевка состоится 30 апреля.

В первом круге сыграют четыре пары команд, а еще четыре сеяные сборные начнут с 1/4 финала.

В этот раз соревнования пройдут на неделю позже по сравнению с прошлыми сезонами из-за удлинившегося календаря WTA. Таким образом, Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса пройдут почти одновременно: женский турнир запланирован 12-20 ноября, мужской – 19-24 ноября.

Ранее женская сборная Казахстана не смогла пройти квалификацию Кубка Билли Джин Кинг.