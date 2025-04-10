Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг-2025 пройдет в сентябре в Китае

Финальный раунд женского командного турнира Кубок Билли Джин Кинг 2025 года пройдет в китайском Шеньчжене с 16 по 21 сентября, сообщает Zakon.kz.

Отборочные матчи Billie Jean King Cup проходят с 10 по 13 апреля. Шесть групп по три команды играют в разных странах. Финальный раунд будет проводиться с участием восьми команд, вместо 12, как в 2024 году. Таким образом, из групп выйдет по одной сборной.

Хозяйки турнира, сборная Китая, а также действующие чемпионки Billie Jean King Cup, команда Италии, автоматически отобрались в финальный раунд.

10 апреля сборная Казахстана одержала победу над Австралией (2:1) в первом противостоянии группы "D". Для выхода в финальный раунд нашим теннисисткам остается обыграть Колумбию.