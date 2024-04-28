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Юлия Путинцева пробилась в 1/8 финала женского "Мастерса"

Теннис 4 круг Мадрид Фото: Instagram/yulia_putintseva
Второй номер женской сборной Казахстана по теннису Юлия Путинцева продолжает успешное выступление на крупном турнире Mutua Madrid Open-2024. 28 апреля она вышла в 4-й круг одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка на своем пути за 68 минут обыграла 30-ю ракетку планеты, американку Кэролайн Долхайд – 6:2, 6:2. Данная победа позволила Юлии Путинцевой (№50 WTA) заработать путевку в 1/8 финала женского "Мастерса" на грунтовых кортах Мадрида. 

Нельзя не отметить тот факт, что наша теннисистка все свои три виктории на этом турнире одержала над спортсменками, которые выше нее в рейтинге. Сначала это была китаянка Юань Юэ (№38). Затем на очереди стояла еще одна представительница Поднебесной, восьмая ракетка мира Чжэн Циньвэнь.   

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Фото: ktf.kz

За выход в четвертьфинал мадридских соревнований соперница Путинцевой пока не определена. Она станет известна после поединка между двумя россиянками – Анастасией Павлюченковой и Дарьей Касаткиной.


Между тем 28 апреля лучшая теннисистка нашей страны Елена Рыбакина, которая занимает четвертую строчку мирового рейтинга, обыграла Маяр Шериф (№72) из Египта в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде – 6:1, 6:4. В четвертом раунде соревнований в столице Испании казахстанка сыграет с Сарой Бейлек из Чехии.

Если обе наши девушки уже заработали себе путевки в 1/8 финала на этих состязаниях, то в мужской части Мadrid ATP-1000 казахстанец Александр Бублик только попытается пройти на эту стадию. 27 апреля лидер казахстанской сборной с победы стартовал на кортах Мадрида, переиграв в матче второго круга испанца Роберто Карбальес-Баэну – 1:6, 6:2, 6:2.

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Бублик Александр Путинцева Юлия Рыбакина Елена 2024 год
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