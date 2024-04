Юлия Путинцева сенсационно прошла восьмую ракетку мира на "Мастерсе" в Мадриде

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Юлия Путинцева (№50 WTA) вышла в третий круг на отказе восьмой ракетки мира Чжэн Циньвэнь (Китай).

Первая партия осталась за казахстанкой – 7:5, а во второй при счете 0:2 Циньвэнь снялась с матча из-за травмы.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Юлия Путинцева выполнила один эйс и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Чжэн Циньвэнь две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.



Persistence is the key to success 🔑#MMOPEN pic.twitter.com/6TChn3TGwH