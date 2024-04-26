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Юлия Путинцева сенсационно прошла восьмую ракетку мира на "Мастерсе" в Мадриде

Юлия Путинцева сенсационно прошла восьмую ракетку мира на Мастерсе в Мадриде Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Мадриде проходит турнир категории WTA-1000 (грунт). Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева провела матч второго круга, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева (№50 WTA) вышла в третий круг на отказе восьмой ракетки мира Чжэн Циньвэнь (Китай).

Первая партия осталась за казахстанкой – 7:5, а во второй при счете 0:2 Циньвэнь снялась с матча из-за травмы.

Спортсменки провели на корте 1 час 25 минут. За это время Юлия Путинцева выполнила один эйс и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Чжэн Циньвэнь две подачи навылет, три реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

Следующей соперницей Путинцевой станет американка Каролин Долхайд (№56 WTA), которая одержала победу над украинкой Ангелиной Калининой (№32 WTA) – 6:7 (6:8), 6:2, 6:3.

Ранее в стартовом раунде "тысячника" в Мадриде Юлия Путинцева выиграла у другой теннисистки из Китая Юань Юэ (№37 WTA).

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