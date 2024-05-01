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Елена Рыбакина: Нужен такой график, чтобы игроки не получали травм

Елена Рыбакина: Нужен такой график, чтобы игроки не получали травм Фото: Twitter.com/TheTennisLetter
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина на пресс-конференции отметила, что у спортсменов очень тяжелый график соревнований, сообщает Zakon.kz.

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Вот что Рыбакина хотела бы поменять в спорте.

"Честно говоря, у нас очень сложный график. Конечно, люди хотят видеть качественные матчи. Нелегко выступать, когда ты так много путешествуешь и еженедельно проводишь турниры. Я думаю, это самое главное. Нужен такой график, чтобы игроки не получали травм. Тогда нам станет немного легче в плане нагрузок", – приводит слова Рыбакиной TheTennisLetter.

Ранее,  29 апреля, Рыбакина в матче 1/8 финала турнира в Мадриде одержала победу над чешкой Сарой Бейлек со счетом 6:1, 6:3. В следующем круге соревнований Рыбакина сыграет с Юлией Путинцевой.

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