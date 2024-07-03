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Елена Рыбакина: Я счастлива вернуться и смотрю вперед с уверенностью

Елена Рыбакина поделилась эмоциями с пресс-службой Открытого чемпионата Великобритании Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась эмоциями с пресс-службой Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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В первом круге травяного "Шлема" сильнейшая теннисистка Казахстана одержала победу над Еленой Габриэлой-Русе со счетом 6:3, 6:1.

"Мне всегда приятно возвращаться сюда, на эти прекрасные корты. Здесь великолепная атмосфера. Немного дождливо, но мне посчастливилось играть на корте под крышей. Я рада вернуться и смотрю вперед с уверенностью".Елена Рыбакина

Первая ракетка Казахстана также высказалась о погодных условиях в Лондоне, который известен своими частыми дождями.

"Да, конечно, это не так просто, потому что дождь то идет, то заканчивается. Это влияет и на покрытие. Трава то мокрая, то сухая. Посмотрим, как сложится эта неделя".Елена Рыбакина

Рыбакина призналась, что на Уимблдоне-2024 не будет легких игр. Елена выразила надежду, что в каждом матче ей будет помогать мощная подача.

"Каждый первый матч на турнире – это непросто. Да, я была взволнована. Но надеюсь, что с каждым следующим матчем моя игра будет становиться все лучше и лучше. Сейчас каждая теннисистка может победить любого соперника. Все играют на высоком уровне. Моя сильная сторона – это моя подача. Я быстро двигаюсь по корту. Надеюсь, что у меня будет получаться высыпаться, пребывать в хорошем настроении и показывать все, на что я способна".Елена Рыбакина

Ранее Елена Рыбакина приблизилась к уникальному достижению на Уимблдоне.

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