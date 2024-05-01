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Рыбакина обыграла Путинцеву на пути к полуфиналу "Мастерса" в Мадриде
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина в напряженной борьбе обыграла второй номер женской сборной по теннису Юлию Путинцеву на крупном турнире Mutua Madrid Open 2024, сообщает Zakon.kz.
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Матч продлился 2 часа 48 минут, соперницы сыграли три сета, счет – 4:6, 7:6(7:4), 7:5.
Соперница Рыбакиной по полуфиналу определится в последнем четвертьфинале между россиянкой Миррой Андреевой и представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
Елена Рыбакина на пресс-конференции отметила, что у спортсменов очень тяжелый график соревнований.
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