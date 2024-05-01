Видеообзор матча Елена Рыбакина – Юлия Путинцева

На турнире категории WTA-1000 состоялся матч 1/4 финала, в котором сошлись Елена Рыбакина и Юлия Путинцева. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Со счетом 4:6, 7:6 (7:4) 7:5 победу одержала Рыбакина. В третьем сете Путинцева вела со счетом 5:2 и имела два матчбола.

Таким образом, Елена вышла в свой шестой полуфинал WTA в 2024 году и одержала уже 16-ю подряд победу на грунте. В целом, у Рыбакиной теперь 30 побед – это лучший показатель в туре в 2024 году.

Завтра, 2 мая, в полуфинальном поединке казахстанка встретится с победительницей матча между россиянкой Миррой Андреевой и Ариной Соболенко из Беларуси.

