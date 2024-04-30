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Видеообзор матча Александр Бублик – Даниил Медведев

Видеообзор матча Александр Бублик – Даниил Медведев Фото: АТР
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик на "Мастерсе" в Мадриде провел матч четвертого круга в одиночном разряде против россиянина Даниила Медведева (№4 АТР). Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Даниил Медведев одержал победу над казахстанцем со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Россиянин отметил, что для него это был тяжелый матч.

"Тяжелый матч. Много дроп-шотов. В итоге я устал бегать за ними. После этого теряешь концентрацию и играешь хуже. После матча он сказал мне, что тоже умер. Хорошо, по крайней мере, я не один", – сказал Медведев в интервью на корте.


В четвертьфинале Медведев сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) – Иржи Легечка (Чехия). Даниил впервые добрался до 1/4 финала турнира в Мадриде.

Ранее в третьем раунде "Мастерса" в Мадриде лидер мужской сборной страны Александр Бублик сотворил сенсацию.

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