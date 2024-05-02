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Александр Шевченко и Михаил Кукушкин стартовали на "Челленджере" во Франции

Александр Шевченко и Михаил Кукушкин стартовали на Челленджере во Франции Фото: АТР
В Экс-Ан-Провансе (Франция) стартовал турнир серии АТР "Челленджер". Матчи первого круга одиночного разряда провели два казахстанских теннисиста – Александр Шевченко и Михаил Кукушкин, сообщает Zakon.kz.

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Александр Шевченко (№59 АТР) в стартовой игре одержал победу над хозяином корта Грегуаром Баррером со счетом 6:3, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 9 минут. За это время Шевченко три раза подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из четырех (100%).

Во втором круге Александр Шевченко сыграет с Факундо Багнисом (Аргентина). 

Михаил Кукушкин (№129 АТР), пробившийся в основную сетку состязаний во Франции через квалификацию, проиграл в первом раунде аргентинцу Франсиско Комесане – 4:6, 6:1, 6:7.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик не смог выйти в четвертьфинал "тысячника" в Мадриде.

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