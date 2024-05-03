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Карлос Алькарас снялся с "Мастерса" в Риме

Карлос Алькарас снялся с «Мастерса» в Риме Фото: АТР
Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас снялся с турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), который пройдет с 8 по 19 мая. У двукратного чемпиона турниров "Большого шлема" отек мышц руки, сообщает Zakon.kz.

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Карлос Алькарас признался, что не сможет сыграть в Риме из-за сильной боли в руке.

"Я почувствовал дискомфорт в руке. Сегодня я сдал анализы и обнаружил отек мышц – следствие последней травмы. К сожалению, я не смогу сыграть в Риме. Мне нужен отдых, чтобы восстановиться и играть на 100% без боли", – заявил спортсмен.

На домашнем "Мастерсе" в Мадриде (Испания) Карлос Алькарас не смог защитить чемпионский титул. Он уступил россиянину Андрею Рублёву на стадии четвертьфинала (6:4, 3:6, 2:6).

Ранее Карлос Алькарас разгромил представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге "тысячника" в Мадриде. 

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