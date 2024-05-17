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Александр Шевченко потерпел сенсационное поражение на старте турнира во Франции

Александр Шевченко потерпел сенсационное поражение на старте турнира во Франции Фото: KTF
В Бордо (Франция) проходит турнир серии АТР "Челленджер" (открытый грунт). Казахстанский теннисист Александр Шевченко провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Александр Шевченко (№60 АТР) на турнире в Бордо получил третий номер посева и начал свое выступление со второго круга, пропуская первый.

В стартовом матче казахстанский теннисист неожиданно проиграл хозяину корта Джованни Мпеши-Перрикару (№123 АТР) со счетом 6:7, 6:3, 3:6. Игра растянулась на два дня из-за дождя.

Ранее Александр Шевченко потерпел поражение от россиянина Карена Хачанова во втором круге "Мастерса" в Риме.

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