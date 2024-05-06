Михаил Кукушкин пробился во второй круг квалификации "Мастерса" в Риме

В Риме (Италия) проходит квалификационный раунд к турниру АТР-1000. Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин провел матч первого круга отборочного этапа, сообщает Zakon.kz.

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Михаил Кукушкин (№134 АТР) в упорной борьбе обыграл Кристиана Гарина (№100 АТР, Чили) со счетом 5:7, 7:6, 7:6. Соперники встречались между собой второй раз. В очном противостоянии Кукушкин впереди – 2:0.

Продолжительность матча составила более трех часов (3:13). За это время казахстанец выполнил один эйс, обошелся без двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

За выход в основную сетку "Мастерса" в Риме Михаил Кукушкин поспорит с Диего Шварцманом (№142 АТР, Аргентина). Спортсмены проведут между собой четвертую встречу, аргентинец выигрывает со счетом 2:1.

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