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Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг "Мастерса" в Риме

Казахстанский теннисист Александр Шевченко вышел во второй круг &quot;Мастерса&quot; в Риме Фото: KTF
Казахстанский теннисист, 60-я ракетка мира Александр Шевченко уверенно вышел во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия), сообщает Zakon.kz.

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Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP1000 в Риме, в двух сетах обыграв Фабиана Марожан(36) со счетом 6:3, 6:2 

Встреча Шевченко с Марожаном продлилась 1 час и 12 минут. В ее рамках Шевченко два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Марожана ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем раунде Александр Шевченко сыграет против Карена Хачанова (18).

Ранее сообщалось, что у Зарины Дияс – первая победа за два года и три месяца. За час с небольшим казахстанка переиграла 388-ю ракетку мира Рутуя Бхосале (Индия) со счетом 7:5, 6:3 на старте турнира серии ITF W 75 в Фукуоке.

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Диана Абдуллаева
Италия Казахстан Рим 2024 год Хорошие новости Теннис
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