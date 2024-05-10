"Мастерс" в Риме: расписание матчей на 10 мая с участием казахстанских теннисистов

В Риме (Италия) проходит грунтовый турнир серии "Мастерс". Zakon.kz представляет расписание матчей пятого игрового дня с участием представителей Казахстана.

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10 мая на грунтовых кортах Рима сыграют четыре представителя Казахстана.

Елена Рыбакина (№4 WTA, Казахстан) – Ирина Бегу (№161 WTA, Румыния)



Сильнейшая теннисистка страны Елена Рыбакина (№4 WTA) проведет матч второго круга против румынской спортсменки Ирины Бегу (№161 WTA). Игра состоится на центральном корте вторым запуском и начнется не ранее 16:00 по казахстанскому времени. Соперницы встретятся между собой второй раз – в 2017 году на Кубке Кремля в Москве победу праздновала Ирина Бегу (6:1, 3:6, 6:3).

Александр Бублик (№17 АТР, Казахстан) – Нуну Боржеш (№53 АТР, Португалия)



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Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№17 АТР) проведет матч второго круга против португальского игрока Нуну Боржеша (№53 АТР). Игра состоится на 12 корте первым запуском и начнется в 14:00 по казахстанскому времени. Ранее соперники не встречались между собой.

Александр Шевченко (№60 АТР, Казахстан) – Карен Хачанов (№18 АТР, Россия)



Вторая ракетка Казахстана в мужском одиночном разряде Александр Шевченко (№60 АТР) сыграет за выход в третий раунд против россиянина Карена Хачанова (№18 АТР). Битва состоится на 13 корте четвертым запуском не ранее 17:00. В очном противостоянии впереди казахстанец 1:0.

Анна Данилина (Казахстан) / Ингрид Нил (Эстония) – Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Вероника Кудерметова (Россия)



Лучшая "парница" Казахстана Анна Данилина вместе с эстонской спортсменкой Ингрид Нил в первом круге парного разряда сразятся с дуэтом Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Вероника Кудерметова (Россия). Матч пройдет на шестом корте последним запуском не ранее 19:00.

Ранее был представлен видеообзор победного матча Александра Бублика в парном разряде "Мастерса" в Риме.

