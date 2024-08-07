"Мастерс в Монреале:" расписание матчей на 7 августа





В этот день лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик проведет два матча — в одиночном и парном разрядах.





В одиночном разряде Александр Бублик (25 АТР) в первом круге сыграет против своего партнера в парном турнире Бена Шелтона (14 АТР). Игра начнется на центральном корте первым запуском в 21:30 по времени Астаны.





Во втором раунде парного разряда Бублик и Шелтон сыграют с Янником Синнером (Италия) и Джеком Дрейпером (Великобритания).





Расписание матчей на 7 августа (время Астаны)

20:00 – Томми Пол (США) – Лучано Дардери (Италия)

20:00 – Джордан Томпсон (Австралия) – Джек Дрэйпер (Великобритания)

20:00 – Маккензи Маккдональд (США) – Маттео Арнальди (Италия)

20:00 – Ринки Хидзиката (Австралия) – Таро Дэниэл (Япония)

21:30 – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Роман Сафиуллин (Россия)

21:30 – Александр Бублик (Казахстан) – Бен Шелтон (США)

21:30 – Уго Умбер (Фернция) – Артюр Фис (Франция)

21:30 – Борна Чорич (Хорватия) – Педро Мартинес-Портеро (Испания)

23:00 – Алексей Попырин (Австралия) – Томаш Махач (Чехия)

23:00 – Денис Шаповалов (Канада) – Брэндон Накашима (США)

23:00 – Джеймс Дакворт (Австралия) – Маркос Гирон (США)

00:30 – Адриан Маннарино (Франция) – Артур Риндеркнеш (Франция)