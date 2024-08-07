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"Мастерс в Монреале:" расписание матчей на 7 августа
Фото: АТР
В канадском Монреале проходит турнир серии "Мастерс". Zakon.kz представляет расписание игр на 7 августа.
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В этот день лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик проведет два матча — в одиночном и парном разрядах.
В одиночном разряде Александр Бублик (25 АТР) в первом круге сыграет против своего партнера в парном турнире Бена Шелтона (14 АТР). Игра начнется на центральном корте первым запуском в 21:30 по времени Астаны.
Во втором раунде парного разряда Бублик и Шелтон сыграют с Янником Синнером (Италия) и Джеком Дрейпером (Великобритания).
Расписание матчей на 7 августа (время Астаны)
20:00 – Томми Пол (США) – Лучано Дардери (Италия)
20:00 – Джордан Томпсон (Австралия) – Джек Дрэйпер (Великобритания)
20:00 – Маккензи Маккдональд (США) – Маттео Арнальди (Италия)
20:00 – Ринки Хидзиката (Австралия) – Таро Дэниэл (Япония)
21:30 – Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Роман Сафиуллин (Россия)
21:30 – Александр Бублик (Казахстан) – Бен Шелтон (США)
21:30 – Уго Умбер (Фернция) – Артюр Фис (Франция)
21:30 – Борна Чорич (Хорватия) – Педро Мартинес-Портеро (Испания)
23:00 – Алексей Попырин (Австралия) – Томаш Махач (Чехия)
23:00 – Денис Шаповалов (Канада) – Брэндон Накашима (США)
23:00 – Джеймс Дакворт (Австралия) – Маркос Гирон (США)
00:30 – Адриан Маннарино (Франция) – Артур Риндеркнеш (Франция)
Ранее в первом круге парного разряда Александр Бублик и Бен Шелтон одержали победу над чемпионами Уимблдона-2024.
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