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Казахстанский теннисист проиграл россиянину на "Мастерсе" в Риме

Казахстанский теннисист проиграл россиянину на &quot;Мастерсе&quot; в Риме Фото: KTF
10 мая в матче грунтового турнира "Мастерс" в Риме (Италия) встретились казахстанский теннисист Александр Шевченко (60-я ракетка мира) и россиянин Карен Хачанов (18-я ракетка мира), сообщает Zakon.kz.

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Со счетом 6:4, 6:4 победу одержал Карен Хачанов.

Матч продолжался 1 час 41 минуту. На счету обоих теннисистов по три выполненных эйса. Хачанов допустил одну двойную ошибку и смог реализовать три из четырех брейк-пойнтов. У Шевченко на счету пару двойных ошибок и только один реализованный брейк-пойнт.

Ранее теннисисты встречались на корте в качестве соперников лишь один раз на турнире АТР-250 в Метце (Франция). Тогда победу в матче удалось одержать Шевченко, который тогда выступал за Россию.

Ранее сообщалось, что Александр Шевченко вышел во второй круг турнира ATP1000 в Риме, в двух сетах обыграв Фабиана Марожан(36) со счетом 6:3, 6:2. 

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