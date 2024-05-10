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Данилина и Нил проиграли в первом круге "Мастерса" в Риме

Данилина и Нил проиграли на &quot;Мастерсе&quot; в Риме Фото: KTF
Лучшая "парница" Казахстана Анна Данилина вместе с эстонской спортсменкой Ингрид Нил в первом круге парного разряда 10 мая сразилась с дуэтом Хаоцзин Чжань (Тайвань) / Вероника Кудерметова (Россия), сообщает Zakon.kz.

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Матч, который прошел на шестом корте, завершился со счетом 1:6, 3:6.

Ранее сообщалось, что 10 мая в матче грунтового турнира "Мастерс" в Риме (Италия) встретились казахстанский теннисист Александр Шевченко (60-я ракетка мира) и россиянин Карен Хачанов (18-я ракетка мира). Со счетом 6:4, 6:4 победу одержал Карен Хачанов.

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