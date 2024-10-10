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Видеообзор матча Юлия Путинцева – Арина Соболенко
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч третьего круга против второй ракетки мира Арины Соболенко. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.
В игре за выход в четвертьфинал "тысячника" в Ухане Юлия Путинцева проиграла со счетом 6:1, 4:6, 0:6.
Ранее Юлия Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Ухане, выбив из соревнований призера ОИ-2024.
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