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Видеообзор матча Юлия Путинцева – Арина Соболенко

Видеообзор матча Юлия Путинцева – Арина Соболенко Фото: Jimmie48 Photography, WTA
В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч третьего круга против второй ракетки мира Арины Соболенко. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

В игре за выход в четвертьфинал "тысячника" в Ухане Юлия Путинцева проиграла со счетом 6:1, 4:6, 0:6.

Ранее Юлия Путинцева сотворила сенсацию на турнире в Ухане, выбив из соревнований призера ОИ-2024.

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