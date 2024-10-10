Видеообзор матча Юлия Путинцева – Арина Соболенко

Фото: Jimmie48 Photography, WTA

В Ухане (Китай) проходит турнир категории WTA-1000 (хард). Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева провела матч третьего круга против второй ракетки мира Арины Соболенко. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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