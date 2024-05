Экс-первая ракетка мира завершила выступление на "Мастерсе" в Риме. Определились две участницы 1/4 финала

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Четырехкратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака в матче 1/8 финала уступила китайской спортсменке Чжэн Циньвэнь со счетом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 24 минуты.

За это время Осака выполнила две подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных (50%). На счету Чжэн Циньвэнь два эйса, ни одной двойной и четыре реализованных брейк-пойнта из четырех (100%).

В следующем раунде китайская теннисистка сыграет с победительницей противостояния Кори Гауфф (США) – Паула Бадоса (Испания).

В другой игре за выход в четвертьфинал американка Мэдисон Кис (№16 WTA) обыграла румынку Сорану Кырстю (№32 WTA) со счетом 6:2, 6:1. Теннисистка из США укрепила преимущество в личных встречах – 3:0.

Матч продолжался ровно 1 час. На счету Кис пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести. Кырстя выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать два брейк-пойнта.

В четвертьфинале соревнований Internazionali BNL d'Italia Кис встретится с полькой Игой Швёнтек или немкой Анжелик Кербер.

Firing on all cylinders 💣@Madison_Keys collects a first win over Cirstea (6-2, 6-1) to surge into a second consecutive WTA 1000 quarterfinal!#IBI24 pic.twitter.com/ir76rY70Yo