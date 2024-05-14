На "Мастерсе" в Риме определились первые участники 1/4 финала мужского одиночного разряда

В Риме (Италия) на турнире серии "Мастерс" (АТР-1000) стали известны первые участники четвертьфинала в одиночном разряде. Алехандро Табило (Чили) и Тейлор Фритц (США) преодолели четвертый раунд, сообщает Zakon.kz.

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Алехандро Табило (№32 АТР), который в третьем круге выбил с турнира лидера мирового рейтинга Новака Джоковича, в четвертом раунде отправил домой россиянина Карена Хачанова (№18 АТР). Игрок из Чили одержал победу со счетом 7:6, 7:6.





В другом матче четвертого круга американец Тейлор Фритц (№13 АТР) выиграл у болгарина Григора Димитрова (№10 АТР) со счетом 6:2, 6:7 (11:13), 6:1.

Ранее экс-первая ракетка мира Наоми Осака (Япония) завершила выступление на "Мастерсе" в Риме в женском одиночном разряде.