Жукаев и Евсеев сыграют между собой на турнире в Португалии

В Оэйраше (Португалия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". В четвертьфинале казахстанцы Бейбит Жукаев (174 АТР) и Денис Евсеев (177 АТР) сыграют между собой, сообщает Zakon.kz.

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Жукаев обыграл Пола Кипсона из США со счетом 7:5, 7:6 (7:5). А Евсеев победил чемпиона "Челленджера" в Шымкенте 2022 года американца Эмилио Наву (124 АТР) – 7:6 (10:8), 6:0.

Как отмечает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана, Жукаев и Евсеев между собой играли четыре раза, счет в личных встречах 3:1 в пользу Евсеева.

Уточняется, что Тимофей Скатов (247 АТР) также пробился в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" – в Тунисе. Во втором круге казахстанец уверенно обыграл нидерландца Гийса Бруверома (241 АТР) со счетом 6:2, 6:3. Путевку в полуфинал Тимофей оспорит с первым сеянным соревнования Валентином Вашеро (120 АТР) из Монако.

Ранее сообщалось, что казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга в основной сетке одиночного разряда.