Денис Евсеев выиграл казахстанское дерби в четвертьфинале "Челленджера" в Португалии

Денис Евсеев (177 АТР) обыграл Бейбита Жукаева (174 АТР) в четвертьфинале "Челленджера" в португальском Оэйраше, сообщает Zakon.kz.

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Игра продолжалась два с лишним часа и завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Это была пятая очная встреча Дениса и Бейбита. Счет стал 4:1 в пользу Евсеева.

Теперь в полуфинале Евсееву предстоит сразиться против шведа Элиаса Имера.

Ранее сообщалось, что Жукаев обыграл Пола Кипсона из США со счетом 7:5, 7:6 (7:5). А Евсеев победил чемпиона "Челленджера" в Шымкенте 2022 года американца Эмилио Наву (124 АТР) – 7:6 (10:8), 6:0.