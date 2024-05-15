Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире в Португалии

В Оэйраше (Португалия) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга в основной сетке одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Бейбит Жукаев (№174 АТР) на двух тай-брейках разобрался с Готье Онклином (№282 АТР) из Бельгии со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (9:7).

В следующем раунде Жукаев сыграет с Патриком Кипсоном (№150 АТР) из США.

Также Бейбит Жукаев вместе с соотечественником Дмитрием Попко выступит в парном разряде этого турнира.

Ранее Дмитрием Попко не смог преодолеть первый круг одиночного разряда соревнований в Португалии.