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В Астане впервые прошел Совет директоров теннисных федераций Азии

В Астане впервые прошел Совет директоров теннисных федераций Азии Фото: KTF
В столицу Казахстана прибыли представители Китая, Индии, Южной Кореи, Узбекистана, Камбоджи, Пакистана, Туркменистана, ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии, Сингапура, Гонконга, Иордании и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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На большом мероприятии в Астане участники пришли к единому мнению, что для успешного развития нужны три обязательных условия: улучшение инфраструктуры, повышение тренерского потенциала и обеспечение хорошего финансирования.

Президент Азиатской федерации тенниса Юрий Польский отметил, что Казахстан для многих стран Азии является примером успешного роста.

"Казахстан для многих стран Азии является примером успешного роста. Наш прогресс за последние 17 лет показывает, чего можно достичь при системном подходе и инвестициях".Юрий Польский

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В течение двух дней члены Совета директоров активно обсуждали, как стратегически развивать теннис в Азии, говорили о приоритетах и инициативах, которые можно применить, чтобы укрепить взаимодействие между странами. Обсудили создание новых турниров, на которых лучшие игроки континента будут соревноваться друг с другом, и как сделать для молодых теннисистов более мягким переход между юниорским и профессиональным теннисом.

Итоги Совета директоров руководителей ATF, ##imageAlt##

Фото: KTF

Итоги Совета директоров руководителей ATF:

  •  утверждены новый логотип Азиатской федерации тенниса и гимн (раньше его не было);
  • увеличат количество юниорских турниров в Азии;
  • будут взаимно предоставлять друг другу уайлд-кард на этих турнирах;
  • обратились к президенту Федерации тенниса Казахстана, вице-президенту ITF Булату Утемуратову за поддержкой по предоставлению ATF дополнительных ресурсов от Международной федерации тенниса за счет доли от регистрации азиатских игроков в мировой теннисной системе.

Ранее сильнейшая теннисистка Казахстана в парном разряде Анна Данилина успешно стартовала на турнире в Италии.

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