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Ига Швёнтек обыграла вторую ракетку мира и стала победительницей "тысячника" в Риме
Фото: Jimmie48 Photography, WTA
Завершился финальный матч грунтового "тысячника" в Риме на центральном корте стадиона "Форо Италика", где встретились первая ракетка мира Ига Швёнтек и вторая ракетка мира Арина Соболенко, сообщает Zakon.kz.
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По итогу встречи победу одержала польская теннисистка Швёнтек со счетом 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 29 минут. Соболенко выполнила две подачи навылет и допустила две двойные ошибки. По одному эйсу и одной двойной ошибке – на счету Швёнтек. Польская теннисистка реализовала три из четырех брейк-пойнтов, а белоруска не смогла реализовать ни одного из семи возможных.
Ранее сообщалось, что Ига Швёнтек стала первой полуфиналисткой "Мастерса" в Риме.
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