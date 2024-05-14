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Ига Швёнтек стала первой полуфиналисткой "Мастерса" в Риме

Ига Швёнтек стала первой полуфиналисткой Мастерса в Риме Фото: WTA
На турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия) проходят матчи 1/4 финала. Лидер мирового рейтинга Ига Швёнтек (Польша) стала первой полуфиналисткой, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале сильнейшая теннисистка планеты обыграла 16-ую ракетку мира из США Мэдисон Кис со счетом 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Швёнтек реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, выполнила один эйс и допустила одну двойную ошибку. Ее соперница допустила три двойные ошибки, не реализовала ни один из 10 брейк-пойнтов и выполнила два эйса.

Ига Швёнтек прокомментировала выход в полуфинал.

"Конечно, каждая победа имеет свой вкус. Когда играешь около 80 матчей в год, чувствуешь, что это рутина… Иногда испытываешь действительно разные эмоции. Как и после финала в Мадриде, который получился очень эмоциональным. Иногда чувствуешь облегчение, которое, возможно, не всегда идет на пользу. Это американские горки. Но сегодня я горжусь собой, потому что чувствовала, что играю лучше. Определенно, это был лучший день в Риме для меня".Ига Швёнтек

В следующем раунде Швёнтек сразится с победительницей противостояния между Кори Гауфф (США) и Чжэн Циньвэнь (Китай).

Ранее на "Мастерсе" в Риме определились первые участники 1/4 финала мужского одиночного разряда.

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