Ига Швёнтек: Чувствую себя свежей даже перед финалом

Первая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась своими эмоциями в преддверии финального матча на турнире серии "Мастерс" в Мадриде против Арины Соболенко (Беларусь). Польская теннисистка довольна своим уровнем игры на испанском тысячнике, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Финал в женском одиночном разряде "Мастерса" в Мадриде начнется 4 мая в 21:30 по казахстанскому времени. Битва за титул между первой и второй ракетками мира обещает быть захватывающей. В очном противостоянии Швёнтек впереди со счетом 6:3. В этом сезоне соперницы еще не пересекались на турнирах WTA. Их последний матч в полуфинале Итогового турнира 2023 года в Канкуне закончился уверенной победой Иги (6:3, 6:2).

В Мадриде лидер мирового рейтинга прошла весьма уверенный путь к финалу, отдав соперницам только один сет за весь турнир. В остальных поединках Ига ни разу не отдала больше пяти геймов.

Ее статистика на европейском грунте в этом сезоне 7:1 и 44:4 на этом покрытии с 2022 года. Также она улучшила свою статистику побед и поражений в этом году до 31:4.

Путь к финалу:

Второй круг: Ига Швёнтек – Ван Сю – 6:1, 6:4

Третий круг: Ига Швёнтек – Сорана Кырстя – 6:1, 6:1

Четвертый круг: Ига Швёнтек – Сара Соррибес-Тормо – 6:0, 6:1

Четвертьфинал: Ига Швёнтек – Беатрис Хаддад-Майя – 4:6, 6:0, 6:2

Полуфинал: Ига Швёнтек – Мэдисон Кис – 6:1, 6:3.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

За шесть матчей на пути к финалу Ига Швёнтек отдала всего 20 геймов.

"В большинстве матчей виден результат, но всегда есть над чем поработать. Было нелегко, потому что в начале турнира у меня было не так много времени на адаптацию к условиям, и приспосабливаться пришлось уже по ходу. Но в целом я провела довольно хорошие матчи, играла качественно. Я рада, что играю на таком уровне и чувствую себя свежей даже перед финалом. Я бы соврала, если бы сказала, что у меня не бывает лишних мыслей. Конечно, они возникают, но вопрос в том, как ты на них отреагируешь. Не скажу, что у меня всегда одинаковый настрой, потому что одни дни лучше, другие – хуже, но даже если бывает чуть хуже, я знаю, что все равно могу хорошо играть и побеждать". Ига Швёнтек

А вот путь Арины Соболенко к финалу получился куда более тяжелым. Четыре из пяти матчей завершились в трех партиях. В полуфинале против сильнейшей теннисистки Казахстана Елены Рыбакиной Арина ушла со счета 2:4 во втором сете и отыграла подачу на матч, уступая 4:5.

Второй круг: Арина Соболенко – Магда Линетт – 6:4, 3:6, 6:3

Третий круг: Арина Соболенко – Робин Монтгомери – 6:1, 6:7(5), 6:4

Четвертый круг: Арина Соболенко – Даниэль Коллинз – 4:6, 6:4, 6:3

Четвертьфинал: Арина Соболенко – Мирра Андреева – 6:1, 6:4

Полуфинал: Арина Соболенко – Елены Рыбакина – 1:6, 7:5, 7:6(5).

Для Соболенко это будет 27-й финал на уровне WTA, у нее 14 титулов. В 2024-м она пробилась в финал третий раз: проиграла Рыбакиной в Брисбене и победила Чжэн Циньвэнь на Australian Open.

Теннисистка из Беларуси брала титул в Мадриде в прошлом сезоне и в 2021. В финале 2023 года она обыграла Игу Швёнтек со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Ранее на "Мастерсе" в Мадриде определились финалисты в мужском одиночном разряде.