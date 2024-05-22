"Ролан Гаррос-2024": Михаил Кукушкин вышел во второй круг, а Дмитрий Попко проиграл стартовый матч

Фото: АТР

На Открытом чемпионате Франции по теннису проходит отборочный раунд. Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко провели матчи первого круга в квалификации одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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