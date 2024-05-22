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"Ролан Гаррос-2024": Михаил Кукушкин вышел во второй круг, а Дмитрий Попко проиграл стартовый матч
Фото: АТР
На Открытом чемпионате Франции по теннису проходит отборочный раунд. Казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко провели матчи первого круга в квалификации одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.
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Михаил Кукушкин (135 АТР) на старте обыграл швейцарца Леандро Риди (151 АТР) со счетом 6:4, 6:3.
Во втором круге опытный казахстанец сыграет с австралийским спортсменом Ли Ту (215 АТР).
Дмитрий Попко (229 АТР) потерпел поражение от француза Валентина Рое (200 АТР) со счетом 6:7, 5:7.
Ранее первый круг квалификации "Ролан Гаррос" не смогли преодолеть Денис Евсеев и Бейбит Жукаев.
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