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Александр Недовесов успешно стартовал на турнире АТР-250 в парном разряде

Александр Недовесов успешно стартовал на турнире АТР-250 в парном разряде Фото: KTF
В Женеве (Швейцария) проходит турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

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В стартовой игре Недовесов и Эскобар обыграли американский дуэт Джексон Уитроу / Натаниэль Лэммонс со счетом 6:4, 3:6, 10:3.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время казахстанско-эквадорский тандем два раза подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из пяти.

Также на турнире в Женеве выступает другой казахстанский теннисист Александр Шевченко. В стартовом матче одиночного разряда он обыграл венгра Фабиана Марожана (6:4, 7:6) и вышел во второй раунд.

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