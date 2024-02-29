Александр Недовесов вышел во второй круг турнира АТР-500 в Мексике

В Акапулько проходит турнир серии АТР-500. Казахстанский теннисист Александр Недовесов в паре с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч первого круга, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Изначально казахстанско-эквадорский тандем должен был встретиться с одним из сильнейших дуэтов планеты Макс Перселл/Джордан Томпсон, но австралийцы в последний момент снялись с турнира. Их место в сетке заняли местные игроки Эмилиано Агилера/Мануэль Санчес (LL). Недовесов и Эскобар без особых проблем обыграли мексиканцев со счетом 6:4, 6:4.

Во втором круге (1/4 финала) Александра и Гонсало ожидает матч против четвертых сеянных из Франции Садио Думбия/Фабьен Ребуль.

Ранее лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик пробился в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дубае.