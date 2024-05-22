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Андре Агасси станет капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера с 2025 года

Андре Агасси станет капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера с 2025 года Фото: wikimedia
Восьмикратный победитель турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира американский теннисист Андре Агасси станет новым капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера с 2025 года. Имя противника Агасси, который возглавит сборную Европы, будет известно позднее, сообщает Zakon.kz.

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В розыгрыше Кубка Лэйвера 2024 года капитаном сборной мира является семикратный победитель турниров "Большого шлема" американец Джон Макинрой, который занимает это место с момента появления выставочного турнира в 2017-м. В свою очередь сборную Европы до смены капитана в 2025 году также продолжит возглавлять 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг.

Отметим, что в этом году Агасси приедет в Берлин, чтобы познакомиться с обязанностями, которые ему предстоит выполнять уже со следующего розыгрыша. Его также официально представят как нового капитана.

Ранее стало известно, что легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера.

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