Андре Агасси станет капитаном сборной мира на Кубке Лэйвера с 2025 года

В розыгрыше Кубка Лэйвера 2024 года капитаном сборной мира является семикратный победитель турниров "Большого шлема" американец Джон Макинрой, который занимает это место с момента появления выставочного турнира в 2017-м. В свою очередь сборную Европы до смены капитана в 2025 году также продолжит возглавлять 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг.

Отметим, что в этом году Агасси приедет в Берлин, чтобы познакомиться с обязанностями, которые ему предстоит выполнять уже со следующего розыгрыша. Его также официально представят как нового капитана.

A surprise was in store for @AndreAgassi as he sat down to talk about becoming the Team World Captain for Laver Cup in 2025. pic.twitter.com/fokM9PNzqM