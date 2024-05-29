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Янник Ноа будет капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025 года

Янник Ноа будет капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025 года Фото: lavercup.com
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и третья в одиночном, чемпион "Ролан Гаррос-1983" французский теннисист Янник Ноа станет новым капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025 года, сообщает Zakon.kz.

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Он будет противником восьмикратного победителя турниров "Большого шлема" американца Андреа Агасси, который ранее возглавил сборную мира.

В этом розыгрыше Кубка Лэйвера капитаном сборной мира является семикратный победитель турниров "Большого шлема" американец Джон Макинрой, который занимает это место с момента появления выставочного турнира в 2017-м. В свою очередь сборную Европы до смены капитана в 2025 году также продолжит возглавлять 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг.

Новые капитаны приступят к своим обязанностям с Кубка Лэйвера-2025, который состоится в Сан-Франциско (США).

Ранее стало известно, что легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера.

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