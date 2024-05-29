Янник Ноа будет капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025 года

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде и третья в одиночном, чемпион "Ролан Гаррос-1983" французский теннисист Янник Ноа станет новым капитаном сборной Европы на Кубке Лэйвера с 2025 года, сообщает Zakon.kz.

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Он будет противником восьмикратного победителя турниров "Большого шлема" американца Андреа Агасси, который ранее возглавил сборную мира.

Yannick Noah is ready to take the helm as Captain of Team Europe starting with Laver Cup San Francisco 2025. pic.twitter.com/rAfEA4odh2 — Laver Cup (@LaverCup) May 29, 2024

В этом розыгрыше Кубка Лэйвера капитаном сборной мира является семикратный победитель турниров "Большого шлема" американец Джон Макинрой, который занимает это место с момента появления выставочного турнира в 2017-м. В свою очередь сборную Европы до смены капитана в 2025 году также продолжит возглавлять 11-кратный победитель турниров "Большого шлема" швед Бьорн Борг.

Новые капитаны приступят к своим обязанностям с Кубка Лэйвера-2025, который состоится в Сан-Франциско (США).

Ранее стало известно, что легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит за сборную Европы на Кубке Лэйвера.

