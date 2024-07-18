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Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Швеции

Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира в Швеции Фото: АТР
В Бостаде (Швеция) проходит турнир серии АТР-250 (грунт). Казахстанский теннисист Александр Недовесов вместе с Гонсало Эскобаром (Эквадор) провели матч второго круга (1/4 финала) в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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В игре за выход в полуфинал Александр Недовесов и Гонсало Эскобар победили аргентинца Федерико Корию и японца Таро Даниэля со счетом 4:6, 6:3, 11:9.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. За это время казахстанско-эквадорский тандем выполнил четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

За выход в финал Недовесов и Эскобар поспорят с французским дуэтом Мануэль Гинар / Грегуар Жак. Александр и Гонсало посеяны в Бостаде под первым номером.

Также в полуфинал парного разряда вышли легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль и девятая ракетка мира Каспер Рууд (Норвегия).

Ранее в первом круге состязаний в Швеции Александр Недовесов и Гонсало Эскобар одолели двух соперников из Португалии.

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