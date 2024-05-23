Сборная Казахстана разгромила команду Австралии и пробилась на Чемпионат мира среди юниоров

В Шымкенте в Национальном теннисном центре проходят отборочные матчи Juniors Davis Cup зоны Азия/Океания. Сборная Казахстана (юноши до 16 лет) стала первым полуфиналистом квалификационного турнира, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале подопечные Сергея Квака победили одну из сильнейших команд мира, шестикратных чемпионов Juniors Davis Cup – сборную Австралии со счетом 2:0.

Первое очко в копилку команды Казахстана принес Дамир Жалгасбай, который уверенно выиграл у Кэмерона Бертона – 6:3, 6:0.

Следующим на корт вышел Зангар Нурланулы, который разгромил сына двукратного чемпиона турниров "Большого шлема" Ллейтона Хьюитта – Круза Хьюитта – со счетом 6:1, 6:0. Стоит отметить, что бывший лидер мирового рейтинга Ллейтон Хьюитт прибыл в Шымкент вместе со своим сыном.

Фото: KTF

В прошлом году наша команда в 1/4 финала также обыграла австралийскую сборную с аналогичными счетом.

Таким образом, осенью сборная Казахстана второй год подряд выступит на финальном этапе юниорского "Кубка Дэвиса" среди игроков до 16 лет.

24 мая наши теннисисты в полуфинале будут играть с победителем противостояния Корея – Гонконг.

Ранее в заключительной третьей игре группового этапа сборная Казахстана уверенно победила команду Китая со счетом 3:0.